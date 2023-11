Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sachbeschädigungen durch Brandlegung

Reutlingen (ots)

Reichenbach/Fils (ES): Sachbeschädigungen durch Brandlegung (Zeugenaufruf)

Hinweise zu einer ganzen Reihe von Bränden, die seit Anfang September nicht nur den Polizeiposten Plochingen, sondern mittlerweile auch die Kriminalpolizeidirektion Esslingen beschäftigen, erhoffen sich die Ermittler nach mehreren Brandlegungen im Bereich der Neuwiesenstraße.

Bereits am frühen Morgen des 2. Septembers, kurz nach drei Uhr, kam es zum ersten der insgesamt sechs seither polizeilich bekannt gewordenen Brandereignisse in Reichenbach. Auf noch ungeklärte Weise geriet in der Neuwiesenstraße eine Papier- und eine Biomülltonne in Brand. Der Sachschaden wird hier auf knapp 200 Euro geschätzt. Am Abend des 6. Oktober, gegen 21.45 Uhr, brannte ebenfalls in der Neuwiesenstraße eine Thuja-Hecke. Der Brand wurde von der Feuerwehr so schnell gelöscht, dass lediglich eineinhalb Meter der Hecke in Mitleidenschaft gezogen wurden. Nur wenige Stunden später, am 7. Oktober, gegen fünf Uhr, geriet ein weiterer Teil derselben Hecke wieder in Brand. Das Feuer erlosch hier aber von selbst. Der Schaden an der Hecke dürfte sich insgesamt auf etwa 350 Euro belaufen. Zudem brannte am Montag, dem 23.10., aus bislang unbekannter Ursache ein Gartenhaus im Bereich der Siegenbergstraße. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Am Sonntag, dem 12.11., gegen 12.15 Uhr, wurde ein Schwelbrand an einer Gartenhütte in der Neuwiesenstraße entdeckt. Hier waren die Flammen aber von selbst wieder erloschen. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei deuten hier daraufhin, dass versucht worden war, die Laube vorsätzlich in Brand zu setzen.

Ein weiterer Fall ereignete sich am Sonntag, dem 19.11., als um kurz vor 21 Uhr mehrere brennende gelbe Säcke in der in der Neuwiesenstraße festgestellt wurden. Auch dieser Brand konnte von den Anwohnern frühzeitig gelöscht werden.

Der letzte Fall ereignet sich am Sonntagmorgen in der Karlstraße. Dort rückten die Einsatzkräfte gegen 7.15 Uhr aus, nachdem ein Zeuge Flammen an einer Scheune gegenüber der Brühlhalle gemeldet hatte. Bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Polizei hatte der Zeuge die Flammen bereits mit einem Feuerlöscher löschen können, sodass der entstandene Schaden mit ein paar verkohlten Brettern überschaubar blieb.

Auch hier, wie in den anderen Fällen, gehen die die Ermittler davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden ist.

Zeugen und insbesondere die Anwohner im Bereich Neuwiesen-/Siegenbergstraße werden gebeten, Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise nehmen die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, Telefon 0711/3990-0 oder der Polizeiposten Plochingen, Telefon 07153/307-0 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell