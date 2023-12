Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg

Den Helder (NL) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Borken

Tatverdächtiger nach Überfall auf Geldinstitut vom 07.11.2023 festgenommen

Isselburg / Den Helder (NL) (ots)

Wie bereits berichtet, überfiel ein Einzeltäter am 07.11.2023 die Isselburger Filiale der Sparkasse Westmünsterland (s. Pressemeldung vom 07.11.23: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5643537).

Bei der Tatausführung hatte der Täter eine Schusswaffe und eine Handgranate mitgeführt und damit gedroht. Es kam auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter des Geldinstitutes, bei dem dieser leicht verletzt wurde und ärztlich behandelt werden musste. Letztlich flüchtete der Täter ohne Beute.

Bei der akribisch durchgeführten Spurensuche konnte Experten der Polizei DNA-Material des Täters sichern. Ein entsprechendes DNA-Profil befand sich in der niederländischen Datenbank, so dass über entsprechende justizielle Rechtshilfeersuchen der Tatverdächtige ermittelt werden konnte. Es handelt sich um einen 67 Jahre alten, in Den Helder (NL) wohnhaften niederländischen Staatsbürger.

Die Staatsanwaltschaft Münster beantragte daraufhin den Erlass eines Haftbefehls gegen den 67-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts einer versuchten schweren räuberischen Erpressung in Tateinheit mit einer gefährlichen Körperverletzung, eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Aufgrund des durch das Amtsgericht Münster erlassenen Haftbefehls veranlasste die Staatsanwaltschaft Münster eine europaweite Fahndung, die am Mittwochabend (20.12.23) zur Ergreifung des Beschuldigten führte. Niederländische Polizeibeamte nahmen den Mann an seiner Wohnanschrift fest und stellten zudem Beweismittel sicher. Der 67-Jährige befindet sich in einer niederländischen Justizvollzugsanstalt. Die Staatsanwaltschaft Münster betreibt nun das Auslieferungsverfahren.

Zusatz: Die Veröffentlichung des Täterfotos zog zahlreiche Hinweise nach sich, die aber nicht zu dem 67-Jährigen geführt hatten. (fr)

