Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbruch in Wohnhaus

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Dalbroms Krüüs;

Tatzeit: 19.12.23, zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr;

Bargeld erbeuteten Einbrecher am Dienstag aus einem Wohnhaus in Heiden an der Straße Dalbroms Krüüs. Der oder die Täter hatte die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen und waren so ins Haus gelangt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell