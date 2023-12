Ahaus-Wüllen (ots) - Unfallort: Ahaus-Wüllen, Am Kalkbruch; Unfallzeit: 19.12.2023, 08.15 Uhr; Leichte Verletzungen erlitten hat eine Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Ahaus-Wüllen. Die 22-Jährige war gegen 08.15 Uhr auf dem Gehweg der Straße Am Kalkbruch aus Richtung Wüllener Straße kommend unterwegs und beabsichtigte auf die ...

mehr