Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Garage

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Jean-Monnet-Ring;

Tatzeit: zwischen 17.12.23, 20.00 Uhr, und 18.12.23, 12.00 Uhr;

Einen Makita-Akkuschrauber und ein Pedelec-Ladegerät entwendete ein Dieb aus einer unverschlossenen Garage am Jean-Monnet-Ring. Das Geschehen trug sich zwischen Sonntag, 20.00 Uhr, und Montag, 12.00 Uhr, zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell