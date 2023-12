POL-BOR: Bocholt - Pkw beschädigt

Velen-Ramsdorf (ots) - Tatort: Velen-Ramsdorf, Bogtergärten; Tatzeit: 18.12.2023, 18.45 Uhr; Am Montagabend versuchten bislang unbekannte Täter vergeblich, ein Fenster eines Wohnhauses in Velen-Ramsdorf aufzuhebeln. Mutmaßlich wurden sie beim Einbruch unterbrochen und flüchteten. Die Tat ereignete sich gegen 18.45 Uhr an der Straße Bogtergärten. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Kripo in Borken ...

