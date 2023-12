Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fußgänger schwer verletzt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße;

Unfallzeit: 19.12.2023, 07.55 Uhr;

Mit schweren Verletzungen in das Medisch Spektrum Twente nach Enschede gebracht hat der Rettungsdienst eine 14 Jahre alte Fußgängerin am Dienstagmorgen. Die Gronauerin war nach derzeitigem Ermittlungsstand zunächst auf dem Gehweg der Gildehauser Straße stadteinwärts unterwegs, um dann, nach Schilderung einer Zeugin, plötzlich auf die Fahrbahn zu laufen. In Höhe der Einmündung Müllerstraße kam es zur Kollision mit dem Auto einer 64-Jährigen. Die ebenfalls aus Gronau kommende Frau hatte gegen 07.55 Uhr die Gildehauser Straße in Richtung Gildehaus befahren. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell