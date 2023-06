POL-IZ: 230609.2 Quarnstedt: Berauscht mit Auto zum Festival

Itzehoe (ots) - Am Donnerstag um 16:37 Uhr fuhr eine 15jährige Krempermoorerin mit einem E-Scooter den Radweg am Kreisverkehr an der Wellenkamper Chaussee/ Kamper Weg in entgegengesetzter Richtung. Hier stieß sie mit einem 50jährigen Radfahrer aus Breitenburg zusammen, der den Radweg vorschiftsmäßig befuhr. Beide Unfallbeteiligte stürzten. Hierbei verletzte sich ...

mehr