Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230609.1 Itzehoe: E-Scooterfahrerin stößt mit Radfahrer zusammen

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag um 16:37 Uhr fuhr eine 15jährige Krempermoorerin mit einem E-Scooter den Radweg am Kreisverkehr an der Wellenkamper Chaussee/ Kamper Weg in entgegengesetzter Richtung. Hier stieß sie mit einem 50jährigen Radfahrer aus Breitenburg zusammen, der den Radweg vorschiftsmäßig befuhr. Beide Unfallbeteiligte stürzten. Hierbei verletzte sich die E-Scooterfahrerin schwer, Rettungskräfte brachten sie ins Klinikum Itzehoe. Der Radfahrer verletzte sich beim Sturz leicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell