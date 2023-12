Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall im Begegnungsverkehr

Verursacher fährt weiter

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Hamalandstraße;

Unfallzeit: 19.12.23, ca. 18.00 Uhr;

Am Dienstag befuhr ein 89 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt gegen 18.00 Uhr die Hamalandstraße vom Kreuzkapellenweg kommend in Richtung Grenze. Ihm entgegen kam ein Pkw, der einen anderen Pkw überholte. Trotz eines Ausweichmanövers des 89-Jährigen stießen die Fahrzeuge seitlich im Bereich der Außenspiegel gegeneinander. Der Unfallverursacher und auch der Fahrer des überholten Fahrzeugs setzten ihre Fahrt in Richtung Grenze fort. Eine Beschreibung der Fahrzeuge liegt nicht vor. Zeugen, insbesondere der Fahrer des überholten Fahrzeugs, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell