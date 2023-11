Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Morsbach (ots)

In Morsbach haben Unbekannte an mehreren Stellen Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien begangen. Zwischen Donnerstag, 16:30 Uhr und Freitag (17. November), 7 Uhr besprühten die Täter in der Hahner Straße mehrere Treppenstufen, Wände und Container der dortigen Schule sowie die Turnhalle mit Graffiti. Die Täter nutzten schwarze und lilafarbene Farbe. Im gleichen Tatzeitraum sprühten Unbekannte in der Bahnhofstraße, im Bereich der Bücherei, mit lila Farbe auf eine weiße Hauswand. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

