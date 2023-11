Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrer und mehreren beschädigten Fahrzeugen in Homburg-Bröl

Nümbrecht (ots)

Ein 65-jähriger Nümbrechter befuhr mit seinem Auto die Homburger Straße aus Bierenbachtal kommend. Im Verlauf kam er aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern, geriet dadurch auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Fahrzeug eines 55-jährigen, ebenfalls aus Nümbrecht kommenden, Fahrers. Im Anschluss kollidierte der 65-jährige mit einem geparkten Wagen, wurde dadurch in die Luft geschleudert und prallte auf einen weiteres geparktes Fahrzeug. Bei dem Unfall wurde der 65-jährige verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten PKW entstand erheblicher Sachschaden, 3 der 4 beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung wurde die Homburger Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich der Unfallursache wurde eingeleitet.

