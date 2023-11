Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: In Schlangenlinien zum Bier holen - Führerschein sichergestellt

Lindlar (ots)

Nach einer Alkoholfahrt in deutlichen Schlangenlinien hat die Polizei am Mittwochabend (15. November) den Führerschein eines 63-jährigen Lindlarers sichergestellt.

Ein Zeuge hatte gegen 18.10 Uhr die Polizei verständigt, weil vor ihm ein Auto auf der Schwarzenbachstraße in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Der 63-Jährige steuerte eine Tankstelle an, um dort Bier zu kaufen. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, versuchte der Zeuge ihn bis zum Eintreffen der Polizei in ein Gespräch zu verwickeln. Der Mann stieg aber zwischenzeitlich in sein Auto ein und fuhr los. Weil er dabei die Fahrertür noch geöffnet hatte, schlug diese gegen einen Betonpoller, wobei allerdings lediglich die Tür einen Schaden davontrug. Die Polizei konnte den 63-Jährigen kurze Zeit später antreffen.

Ein Alkoholvortest zeigte einen Wert von zwei Promille an, weshalb die Polizei eine Blutprobe veranlasste und der Führerschein einbehielten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell