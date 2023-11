Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Hoher Schaden nach Unfall

Am Montag stieß ein 35-Jähriger bei Heroldstatt in das Heck eines Vorausfahrenden.

Gegen 11.35 Uhr war der 35-Jährige mit seinem BMW auf der L230 von Heroldstatt in Richtung Laichingen unterwegs. Ein vorausfahrender Sprinter-Fahrer überholte einen in gleicher Richtung fahrenden VW. Noch während der Sprinter ausscherte, gab der 35-Jährige Gas. Dabei verschätzte er sich wohl und prallte in das Heck des 71-jährigen VW-Fahrers. Anschließend stießen die beiden Autos gegen die Leitplanken. Der Polizeiposten Laichingen hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden am BMW schätzt die Polizei auf 40.000 Euro, am VW auf 20.000 Euro. Abschlepper bargen die beiden Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme musste die L230 zeitweise gesperrt werden. Beide Fahrer blieben unverletzt.

