POL-UL: (HDH) Heidenheim - Kontrolle übers Auto verloren

Leichte Verletzungen erlitt eine Autofahrerin am Montag bei einem Unfall auf der B466.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Die 81-Jährige fuhr mit ihrem VW Polo von Nattheim in Richtung Heidenheim. Auf Höhe "Am Kalkwerk" verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Straße ab. Dort kollidierte sie mit einem Verkehrszeichen und einem Ampelmasten. Dabei verletzte sich die Frau leicht. Der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen lässt sich nicht beziffern. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen.

+++++++ 2284074 (BK)

