Zwischen Freitag und Montag drangen Unbekannte in zwei Geschäfte in Bad Boll ein.

Der erste Einbruch fand zwischen Freitag 15 Uhr und Montag 9 Uhr statt. Ein Unbekannter drang in ein Geschäft in der Hauptstraße ein. Wie der Einbrecher in den Verkaufsraum kam, muss die Polizei noch ermitteln. Entwendet hatte der Unbekannte mehrere Elektrokleingeräte. Zudem griff der Dieb in die unverschlossene Kasse. Dort fand er geringes Bargeld.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in einem Geschäft. Das befindet sich ebenfalls in der Hauptstraße und nur wenige Meter vom anderen Tatort entfernt. Dort brach ein Unbekannter zwischen Samstag 12.30 Uhr und Montag 9 Uhr eine Tür am Eingang auf. Offensichtlich fand der Einbrecher nichts von Wert und zog ohne Beute von dannen.

In beiden Fällen sicherte die Polizei Spuren. Die Polizei Bad Boll hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler prüfen auch, in wie weit die Taten im Zusammenhang stehen.

Firmen, Geschäfte und Vereinsheime sind immer wieder das Ziel von Einbrechern. Deshalb empfiehlt die Polizei dort kein Geld aufzubewahren. Weitere Tipps zum Einbruchschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort. Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden.

