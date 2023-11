Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) KORREKTUR Unfallhergang vom 12.11.2023 - Auffahrunfall auf der Autobahn endet mit 3 Verletzten

In der ursprünglichen Meldung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5646767) wurden die Unfallbeteiligten bedauerlicherweise vertauscht. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Am Samstagmorgen gegen 08:10 Uhr fuhr ein 72 Jahre alter Mann mit seinem Honda auf der A7 in Richtung Norden. Offenbar wollte der Mann an der Anschlussstelle Heidenheim kurzfristig die Autobahn zum Tanken verlassen und hatte hierzu die Geschwindigkeit verringert. Allerdings war er zum Wechsel auf die Ausfahrtspur zu weit gefahren und blieb daher auf dem rechten Fahrstreifen. Von hinten näherte sich auf demselben Fahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit ein Audi, der von einem 41 Jahre alten Mann gesteuert wurde. Der Audi prallte frontal in das Heck des Honda und wurde in der Folge auf einer Strecke von etwa 100 Metern mehrfach gegen die Mittelleitplanke geschleudert. Die beiden 72 und 73 Jahre alten Insassen des Honda wurden bei dem Unfall schwer, der 41 Jahre alte Audifahrer leicht verletzt. Alle 3 Personen wurden in nahe gelegene Kliniken eingeliefert. Da die 73 Jahre alte Beifahrerin des Honda im Fahrzeug eingeklemmt war, musste sie von der alarmierten Feuerwehr aus Heidenheim befreit werden. Neben mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes aus Heidenheim und Aalen, 29 Einsatzkräften der Feuerwehr Heidenheim, zweier Abschleppfahrzeuge und der Autobahnmeisterei, war die Autobahnpolizei Heidenheim mit 3 Streifenwagen im Einsatz. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die A 7 in Fahrtrichtung Würzburg bis etwa 09.25 Uhr gesperrt werden, eine Ausleitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Heidenheim wurde eingerichtet. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 36.000 Euro.

