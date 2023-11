Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Bei Überschlag nicht verletzt

Glimpflich endete ein Überschlag am Sonntag bei Heroldstatt.

Ulm (ots)

Der 31-Jährige war kurz nach 18 Uhr auf der Landstraße 230 in Richtung Heroldstatt unterwegs. An der Abfahrt nach Suppingen, an der Einmündung, wollte der Fahrer des Fiat nach rechts abbiegen. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn und Sommerreifen rutschte der 31-Jährige gerade über die Fahrbahn hinaus. Das Auto schanzte über zwei Verkehrsinseln und drehte sich. In der Böschung kam der Fiat auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer kletterte aus dem Fahrzeug. Rettungskräfte kümmerten sich zunächst um den Verunfallten. Der blieb aber unverletzt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen schätzt den Schaden am total beschädigten Wagen auf etwa 15.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Fiat.

