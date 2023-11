Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Nach Unfall geflüchtet

Am Samstag provozierte wohl ein Opel-Fahrer durch starkes Bremsen bei Dornstadt einen Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr war der Opel-Fahrer in Fahrtrichtung München unterwegs. Bei Dornstadt wollte er an einer Betriebsausfahrt unerlaubt die Autobahn verlassen. Der Mann bremste deshalb mit seinem Auto stark ab. Die nachfolgende 35-jährige Fahrerin eines Peugeot gelang es gerade noch durch starkes Abbremsen einen Auffahrunfall zu vermeiden. Ein 52-Jähriger reagierte jedoch zu spät und fuhr mit seinem Ford in das Heck des Peugeot. Nach einem Gespräch zwischen den drei Unfallbeteiligten flüchtete der Opel-Fahrer von der Unfallstelle, da er sich wohl nicht bewusst war, durch sein Verhalten den Unfall verursacht zu haben. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen und Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Verursacher eingeleitet. Den Schaden am Peugeot schätzt die Polizei auf 6.000 Euro, am Ford auf 4.000 Euro. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.

