Ulm (ots) - Gegen 11.35 Uhr war ein 57-Jähriger in der Bahnhofstraße unterwegs. An der Kreuzung fuhr er mit seinem Dacia in die Olgastraße ein, um geradeaus weiter zu fahren. In der Olgastraße war eine 65-Jährige mit ihrem VW unterwegs. Sie fuhr in Richtung Stadtmitte. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Beide Fahrenden blieben unverletzt. Nach ...

