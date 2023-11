Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Einbrecher kommen über Balkon

Beute machten Unbekannte am Sonntag in Ebersbach an der Fils.

Ulm (ots)

Zwischen 17 Uhr und kurz vor 19.30 Uhr stiegen Unbekannte auf den Balkon an einem Gebäude in der Landhausstraße. Dort schlugen sie die Verglasung der Balkontür ein und gelangten ins Innere. Die Einbrecher durchsuchten in mehreren Geschossen sämtliche Räume. Dabei fanden sie Bargeld, Uhren und Schmuck. Die Wertgegenstände nahmen sie mit. Über die Terrassentür flüchteten sie. Eine Anwohnerin konnte zwischen 19.20 Uhr und 19.45 Uhr eine weibliche Person am Tatobjekt feststellen. Die Zeugin beschrieb die Frau als ca. 160 cm bis 170 cm groß und mit schlanker sportlicher Figur. Sie hatte blonde Haare und war dunkel gekleidet. Die Unbekannte führte eine Sporttasche der Marke Hummel mit sich.

Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat am Sonntag zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Landhausstraße gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Göppingen unter der Tel. 07161/632360 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

++++2277390(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

