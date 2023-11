Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Brand in Hochhaus

Am Sonntag entstand bei einem Brand im Ulmer Stadtteil Wiblingen hoher Sachschaden.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten gegen 16 Uhr Feuer und Rauchentwicklung in einem Hochhaus in der Straße Erenäcker. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten an. Ein Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache im Keller ausgebrochen. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude. Nachdem die Löscharbeiten beendet waren, konnten die Bewohner gegen 18.50 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei im hohen fünfstelligen Bereich. Spezialisten haben nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

++++(BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell