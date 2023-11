Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Nicht mehr fahrtauglich

Eine auffällige Autofahrerin meldete eine Zeugin der Polizei am Sonntag bei Langenau.

Gegen 21 Uhr war eine Zeugin auf der Straße von Elchingen nach Langenau unterwegs. Dabei fiel ihr ein Seat Kombi auf. Der fuhr deutlich in Schlangenlinien. Die Zeugin verständige die Polizei und verfolgte das Auto. Das hielt wenig später in Langenau in der Straße Kiesgräble an. Eine Polizeistreife befand sich in der Nähe und konnte dort das Auto zusammen mit der Zeugin feststellen. Am Steuer saß eine 64-Jährige. Die roch stark nach Alkohol. Ein durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht. Die Frau hatte zu viel intus, sie war nicht mehr in der Lage, sicher Auto zu fahren. In einem Krankenhaus musste die 64-Jährige eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Den Seat musste sie stehen lassen. Auf die Fahrerin kommt nun eine Anzeige zu.

