Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall bei Kölleda

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Abend gegen 18:45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 85 bei Kölleda zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger BMW-Fahrer fuhr mit seinem 40-jährigen Beifahrer auf der Bundesstraße von Schillingstedt in Richtung Kreisverkehr Streitseebad Kölleda. In einer Linkskurve verlor der 39-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf dem Dach. Während sich der Mann selbstständig aus dem völlig zerstörten BMW befreien konnte, musste sein Beifahrer durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Schwer verletzt wurden beide Männer mit Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell