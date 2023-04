LPI-EF: Katalysator gestohlen

Erfurt (ots) - Am Mittwoch führte die Polizei auf der Erfurter Ostumfahrung eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb von knapp sechs Stunden erwischten die Polizisten über 110 Autofahrer, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h überschritten. Trauriger Spitzenreiter war ein Skoda-Fahrer aus Erfurt. Er wurde an der Messstelle mit 156 km/h erwischt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 480 Euro sowie zwei Punkte und ein ...

