LPI-EF: Diebstahl einer Spielekonsole

Sömmerda (ots) - Unbekannte machten sich in Sömmerda im Zeitraum vom 13.04.2023 bis 18.04.2023 an einem Transporter zu schaffen. Das Fahrzeug war aufgrund eines technischen Defekts am Straßenrand in einer Haltebucht abgestellt. Die Täter versuchten, die Beifahrertür des Renault aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, warfen sie eine Seitenscheibe ein und beschädigten anschließend die Plane der Pritsche. Ob sie etwas stehlen konnten, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei ...

