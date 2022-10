LPI-J: Fahrradanhänger entwendet

Weimar (ots) - Am Dienstagmittag befuhr eine 58-jährige Mercedes-Fahrerin die Pabststraße mit dem Vorhaben an der Kreuzung zur Ernst-Thälmann-Straße nach links auf diese abzubiegen. Allerdings übersah die Weimarerin hierbei einen aus Richtung des Stadtringes kommenden BMW, so dass es an der Kreuzung zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass beide Wagen abgeschleppt werden mussten. Die Unfallverursacherin und der 64-jährige ...

mehr