Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autodieb nach Verfolgungsjagd gestellt

Saale-Holzland (ots)

Seinen Leichtsinn musste ein 60-Jähriger Montag zur Mittagszeit in der Dorfstraße in Schöps teuer bezahlen. Der Mann stellte seinen hochwertigen BMW in der Grundstückseinfahrt ab und ließ den Schlüssel stecken. Diese günstige Gelegenheit ließ sich ein Dieb nicht entgehen. Der Mann verwickelte den Eigentümer zunächst in ein belangloses Gespräch und nutzte die Zeit, um sich in Ruhe umzusehen. Als der 60-Jährige den Mann zum Gehen aufforderte, blieb der Täter offenbar in der Nähe und wartete auf einen günstigen Moment. Sowie sich der Eigentümer des BMW ins Hausinnere begab, klaute der Mann das abfahrbereite Fahrzeug. Lange konnte sich der Dieb allerdings nicht an seiner hochtourigen Beute erfreuen. Bereits wenige Stunden später wurde er nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei bei Unterwellenborn gestellt und vorläufig festgenommen. Der Eigentümer des fahrbaren Untersatzes kann sich über den Ermittlungserfolg der Polizei wohl nur bedingt freuen. Bei seiner Flucht baute der 43-Jährige Tatverdächtige einen Unfall und beschädigte dabei das Fahrzeug.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell