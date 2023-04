Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebetener Gast

Erfurt (ots)

Ein ungebetener Gast schlich sich Mittwochnacht in ein Einfamilienhaus in Erfurt Linderbach. Der Täter gelangte vermutlich durch die unverschlossene Hauseingangstür in das Gebäude. Anschließend ging er in das Schlafzimmer und stahl dort Parfüm, eine Geldbörse und Kleidungsstücke im Wert von etwa 1.000 Euro. Die Hausbesitzer waren zum Zeitpunkt der Tat nicht anwesend. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. (DS)

