Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (518/2023) Hoher Schaden bei Scheunenbrand in Löwenhagen - Örtliche Wehren mit Großaufgebot im Löscheinsatz, Brandursache unbekannt, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Gemeinde Niemetal, Ortsteil Löwenhagen, Obere Reihe Samstag, 21. Oktober 2023, gegen 17.20 Uhr

LÖWENHAGEN (jk) - In Löwenhagen (Landkreis Göttingen) ist am Samstag (21.10.23) aus noch ungeklärter Ursache eine etwa 18 mal 24 Meter große Scheune in Brand geraten. Das Feuer löste einen Großeinsatz der umliegenden Ortswehren aus. Rund 100 Kameraden waren insgesamt im Einsatz. Es entstand ein sehr hoher Schaden in bislang unbekannter Höhe.

Als die alarmierte Polizei Hann. Münden eintraf, stand die Scheune bereits in Vollbrand. Personen befanden sich nicht im Gebäude. In dem Objekt wurden nach ersten Informationen mehrere hundert Tonnen Düngemittel in Pulverform gelagert. Aus diesem Grunde erschienen Experten des LK Göttingen, des Wasserverbandes Peine sowie auch der Umweltschutzzug an der Brandstelle. Es wurde entschieden, die Scheune kontrolliert abbrennen zu lassen. Dies war gegen 22.00 Uhr erfolgt. Noch vorhandene Glutnester wurden anschließend durch die FFW gelöscht.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich weiterhin diverse landwirtschaftliche Großgeräte, darunter Mähdrescher, Gabelstapler, Förderbänder etc. in der Scheune. Auch sie fielen den Flammen zum Opfer.

Aufgrund des sich drehenden Windes mussten etwa gegen 23.10 Uhr die direkt zur Brandstelle anliegenden Anwohner evakuiert werden. Die Menschen kamen überwiegend bei Bekannten unter.

Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

