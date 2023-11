Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Auf frischer Tat ertappt

Am Sonntag hatte es ein Unbekannter bei Schwendi auf Bargeld abgesehen.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr betrat der Unbekannte ein Wohnheim in der Straße Maienfeld in Weihungszell. In einem Büroschrank fand er Bargeld und nahm dieses an sich. Als er von einer Zeugin noch im Gebäude auf frischer Tat ertappt wird, flüchtete er aus dem Wohnheim. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Verdächtigen. Der war etwa 50-60 Jahre alt, ca. 175 cm groß und mit einem braunen Ledermantel bekleidet. Er sprach deutsch und trug graue, längere und nach hinten gekämmte Haare. Ob der Unbekannte zu Fuß oder mit einem Fahrzeug flüchtete ist nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Laupheim unter Tel. 07392/96300 entgegen.

++++2277624

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

