POL-OG: Baden-Baden - Randalierer in der Innenstadt

Hohberg (ots) - Bislang unbekannte Personen entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag Dieselkraftstoff einer parkenden Sattelzugmaschine auf dem Parkplatz Korb an der A5 Höhe Hohberg. Gegen 21 Uhr abends am Montag bis Dienstagmorgen um 3 Uhr wurde der erst kürzlich vollgetankte LKW eines 49-jährigen Mannes an der beschriebenen Örtlichkeit abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen muss es daher in diesem ...

mehr