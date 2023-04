Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Friedrichsthal (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Koblenzer Straße haben Polizeibeamte am Sonntag (16. April) gegen 01:40 Uhr einen 22-jährigen E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen angetroffen. Dabei befuhr der junge Mann zunächst den Radweg in Richtung Olpe. In Höhe der Kreuzung zur Dahler Straße fiel er einer Streifenwagenbesatzung auf, da an dem Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle ergaben sich dann Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Vortest fiel positiv aus. Die Polizisten brachten den 22-Jährigen zur Blutprobenentnahme zur Polizweiwache. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass für das Führen von E-Scootern die gleichen Promillegrenzen und Vorschriften wie für Autofahrer gelten. Daneben besteht eine Versicherungspflicht und die Scooter müssen über eine gültige Betriebserlaubnis verfügen. Weitere Informationen gibt es hier: https://polizei.nrw/e-scooter.

