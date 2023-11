Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbrecher kommt übers Dach

Ohne Beute blieb in den vergangenen Tagen ein Einbrecher in Biberach.

Laut Polizeiangaben machte sich der Unbekannte zwischen Freitagnacht und Montagmorgen in einem Geschäft in der Hubertus-Liebrecht-Straße zu schaffen. Dazu soll er über eine Feuerleiter auf das Flachdach gestiegen sein und an mehreren Stellen Teile der Metallverkleidung und Isolierung entfernt haben. Ob der Einbrecher in die Halle eingestiegen ist, muss die Polizei noch ermitteln. Ersten Erkenntnissen zufolge machte der Täter keine Beute. Er hinterließ aber einen Schaden von mehreren tausend Euro. Denn durch die entstandenen Öffnungen drang Wasser in die Halle und beschädigte Waren. Die Polizei aus Biberach hat die Spuren gesichert und nimmt unter der Tel. 07351/4470 Zeugenhinweise entgegen.

