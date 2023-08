LPI-J: Wieder Wildunfälle

Weimar (ots) - In der Zeit vom 31.07.2023, 00:00 Uhr bis 06:45 Uhr wurden aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Trierer Straße ein Kinderwagen der Marke "Gold Pockit Air All Terrain", Wert ca. 199 Euro, sowie ein Fahrradanhänger "KidGoo" im Wert von 750 Euro entwendet. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen derzeit nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

