Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Auto rast über Parkplatz und Baustelle in Garagen

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Montag in Ebersbach an der Fils.

Ulm (ots)

Ein Seniorin war kurz vor 12.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Filswiesenstraße unterwegs. Dort wollte die Fahrerin ihre 90-Jährige Beifahrerin aussteigen lassen. Dazu kam es nicht mehr, denn der Mercedes Sprinter fuhr plötzlich los. Das Fahrzeug raste über den bepflanzten Grünbereich des Parkplatzes und durch einen abgesicherten Baustellenbereich. Nach kurzer Fahrt krachte der Sprinter in zwei Garagen und kam dort zum Stehen. Wie die Fahrerin später der Polizei berichtete, machte sich ihr Fahrzeug wohl plötzlich selbständig und fuhr ohne ihr zu tun los. Die beiden Insassen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Seniorinnen und brachten sie in Kliniken. Die Verkehrspolizei Mühlhausen ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft ein technisches Gutachten angeordnet. Der Mercedes wurde sichergestellt. Der Schaden am Sprinter wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes und im Baustellenbereich entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Wie hoch der Schaden an den Garagen ist, muss noch ermittelt werden.

+++++ 2284341 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell