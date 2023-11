POL-GM: Gaststätteneinbruch

Wipperfürth (ots) - Zwischen Samstagnachmittag (11. November) und Montagmorgen haben Unbekannte einen Einbruch in einen Friseursalon in der Hochstraße verübt. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, hebelten sie ein Fenster an der Gebäuderückseite auf. Anschließend durchsuchten sie den Friseursalon und entkamen mit einer Geldkassette. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte ...

