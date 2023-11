Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe stehlen Räder von vier Neuwagen

Lindlar (ots)

Von einem Autohof an der Gerberstraße haben Diebe am Wochenende von vier Neuwagen die Räder abmontiert und gestohlen. Zwischen Samstag und Montagmorgen (11. - 13. November) drangen Unbekannte auf das durch einen Zaun gesicherte Gelände zwischen der Gerberstraße und der K 19 ein. Mit in Tatortnähe von einem Gehweg entnommenen Pflastersteinen bockten sie vier auf dem Gelände stehende Autos auf, um anschließend die Räder abzumontieren. Von einem Audi demontierten sie an allen vier Rädern die komplette Bremsanlage.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell