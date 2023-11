Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Silberner 3er-BMW nach Unfallflucht gesucht

Hückeswagen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Nacht zu Sonntag (11./12. November) auf der Kreisstraße 12 in Hückeswagen-Mickenhagen sucht die Polizei nach einem silbernen BMW der 3er-Reihe. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen VW Passat gegen 21.30 Uhr am Samstag am Straßenrand der K 12 in Höhe des Campingplatzes Beverblick abgestellt. Als er gegen 02.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wies der Passat im Bereich der Fahrerseite einen massiven Schaden auf.

Anhand aufgefundener Fahrzeugteile konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen silbernen BMW der 3er-Reihe handelt, der aus Richtung Radevormwald / Halver gekommen sein dürfte. Der BMW müsste auf der rechten Fahrzeugseite ebenfalls einen deutlichen Schaden davongetragen haben. An der Unfallstelle wurden neben Zierleisten auch die Reste eines Spiegelgehäuses aufgefunden (siehe Foto).

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

