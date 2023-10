Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz

Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Heute, gegen 11.30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Eisenach darüber informiert, dass es in einer Schule in Mihla zum Auffinden eines anonymen Schriftstückes gekommen ist. Daraufhin wurden umgehend polizeiliche Maßnahmen zur Verifizierung einer möglichen Gefährdungslage eingeleitet. An dem polizeilichen Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Eisenach sowie ein hinzugezogener Fährtensuchhund beteiligt. Es wurden unter anderem intensive Ermittlungen zum Verfasser des Schreibens initiiert, Zeugenbefragungen durchgeführt und schulische Bereiche nach verdächtigen Gegenständen abgeprüft. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an. Polizeibeamte stehen für die Schüler- sowie Lehrerschaft als auch für Eltern als Ansprechpartner zur Verfügung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird nicht davon ausgegangen, dass eine bedrohliche Situation vorlag. (jd)

