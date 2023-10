LPI-GTH: E-Bikes von Fahrradträger entwendet - Zeugen gesucht

LPI Gotha (ots) - Im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Gotha wurden in der Zeit zwischen gestern und den frühen Stunden des heutigen Tages mehrere Verkehrsdelikte festgestellt. Bei einem 46-jährigen Fahrer eines VW in Ilmenau verlief ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. In Gotha wurde ein 34-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert, ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,9 Promille. In Eisenach reagierte ein Drogentest ...

mehr