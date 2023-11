Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Brandstiftung an LKW in Dieringhausen

Gummersbach (ots)

Am frühen Montagmorgen (13. November) musste die Feuerwehr zu einem LKW-Brand in der Kapellenstraße ausrücken. Gegen 05.10 Uhr hatten Zeugen auf dem Parkplatz am Friedhof Dieringhausen den Brand eines dort abgestellten Muldenkippers bemerkt und die Feuerwehr benachrichtigt. An dem LKW entstand ein hoher Sachschaden.

Brandsachbearbeiter der Polizei konnten ermitteln, dass der Brand im Bereich des linken Fahrzeughecks ausgebrochen ist und nach bisherigen Erkenntnissen absichtlich herbeigeführt worden war. In einem Gebüsch nahe dem Brandort waren drei oben offene Plastikfässer versteckt, in dem sich offenbar im Vorfeld abgezapfter Diesel aus dem Tank des LKW befand.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell