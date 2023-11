Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 70-Jährige bei Alleinunfall verletzt

Lindlar (ots)

Eine Autofahrerin aus Lindlar ist am Freitagmittag (17. November, 12.25 Uhr) auf der Landstraße 284 bei Lindlar-Merlenbach verunglückt. Die 70-Jährige war mit einem Peugeot in Richtung Lindlar gefahren und in Höhe Merlenbach nach rechts von der abgekommen. In einer abfallenden und mit Buschwerk bepflanzten Böschung kippte der Peugeot auf die Fahrerseite und blieb schwer beschädigt liegen. Die 70-Jährige konnte sich mit ihrem Hund selbstständig aus dem Auto befreien. Die Lindlarerin war äußerlich unverletzt, kam aber zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus. Ihr Hund überstand den Unfall unverletzt.

