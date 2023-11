Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der PI Andernach für das Wochenende 10.11.2023 - 12.11.2023

Andernach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Andernacher Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Heranwachsenden. Hierbei wirkten mehrere Personen auf eine männliche Person unter anderem durch Schläge und Tritte ein. Die am Boden liegende Person wurde hierdurch verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Zwei der vermeintlichen Beteiligten konnten in der näheren Umgebung noch angetroffen und kontrolliert werden. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern noch an.

Am Samstag gegen 17:45 Uhr kam es in Plaidt zu einem zunächst unklaren Verkehrsunfall, bei dem auch mehrere Kinder verletzt worden sein sollen. Daher wurden neben der Polizei auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr Plaidt alarmiert. Vor Ort stelle sich die Situation glücklicherweise nicht so dramatisch dar. Ein mit fünf Personen, darunter auch Kinder, besetzter PKW ist beim Ausparken aus einer Einfahrt gegen eine Mauer gefahren. Nach dem Aufprall klagten zwei 12- bzw. 13-Jährige Kinder über leichte Schmerzen und wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Der Fahrer, ein 41 Jähriger Mann aus der VG Pellenz, sowie die übrigen Insassen, blieben unverletzt. An dem PKW und der Hauswand entstand Sachschaden. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache dauern noch an.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in die Filiale der Bäckerei Lutz im Norma in Nickenich. Hierbei wurde ein rückseitig gelegenes Fenster aufgebrochen und sich darüber Zutritt zu den Räumlichkeiten der Bäckerei verschafft. Die Tathandlung dürfte mit nicht unerheblichen Lärm von statten gegangen sein. Daher fragt die Polizei: Gibt es Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Norma gemacht haben?

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell