POL-PDKO: Pressebericht der Polizei Bendorf für das Wochenende 10.-12.11.2023

Halsenbach (ots) - Am heutigen Morgen kam es auf der L214 zwischen Emmelshausen und Halsenbach, Ortsteil Ehr, in Fahrtrichtung Buchholz zu einem Verkehrsunfall mit gleich mehreren beteiligten PKW. Vermutliche Ursache war mangelnder Sicherheitsabstand der hintereinanderfahrenden Fahrzeuge, die nach Abbremsen eines Vorausfahrenden an der Ortseinfahrt Ehr allesamt aufeinander auffuhren. Insgesamt waren 5 PKW beteiligt, von ...

