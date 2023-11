Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gefahrenstelle im Verkehr durch ausgetretenes Motoröl

Emmelshausen/ Dörth (ots)

Durch mehrere Verkehrsteilnehmer wurde am heutigen Morgen eine Verunreinigung durch ausgetretenes Motoröl auf der L206 sowie der B327 nahe der Ortslagen Hungeroth, Dörth und Emmelshausen gemeldet. Die Fahrbahnen wären spiegelglatt und manche Fahrzeugführer hätten kurzzeitig die Kontrolle verloren. Bislang wurden keine dadurch bedingten Unfallschäden bekannt. Die eingesetzten Polizeistreifen sowie die verständigte Straßenmeisterei stellten zudem eine großflächige Verunreinigung mehrerer Straßenteile im Stadtgebiet Emmelshausen fest, was zusätzlich die Einbindung von Feuerwehr und des städtischen Bauhofs erforderlich machte. Ein Verursacher der Verunreinigungen ist aktuell nicht bekannt. Zeugen diesbezüglich werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell