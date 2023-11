Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Spendenübergabe bei der Polizeiinspektion Simmern

Simmern/Hunsrück (ots)

Gelebte #Bürgerpolizei bei den #HunsrückCops der Polizei Simmern. Am Dienstag, 07.11.2023, erfolgte im Rahmen einer kleinen Feierstunde die Spendenübergabe an die Soonwaldstiftung sowie an die Hospizgemeinschaft Hunsrück-Simmern e.V. Anlässlich des Tags der offenen Tür bei der PI Simmern am 17.09.2023 kamen durch den Kuchen- und Getränkeverkauf 1.600,00 Euro Spendengeld zusammen. Mit großer Freude konnten Dienststellenleiterin Katinka Schneider und Polizeihauptkommissar Bernd Hoffmann jeweils 800,00 Euro an die Soonwaldstiftung und die Hospizgemeinschaft überreichen. "Wir freuen uns sehr, dass so ein toller Betrag zusammengekommen ist und wir einen kleinen Beitrag zu diesem wichtigen gesellschaftlichen Engagement leisten können. Herzlichen Dank an alle Bürgerinnen und Bürger, die dies durch den Verzehr am Tag der offenen Tür ermöglicht haben. Und ein großes Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei Simmern, die fleißig in ihrer Freizeit Kuchen gebacken und diesen zur Verfügung gestellt haben", so PI-Leiterin Katinka Schneider.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell