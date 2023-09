Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: E-Scooter Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Windhagen (ots)

Am Sonntagabend kontrollierten Polizeibeamte in der Reinhard - Wirtgen - Straße in Windhagen einen 28-jährigen Fahrer eines E - Scooters. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei seiner Durchsuchung sind Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt worden.

Aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens. Zudem wurde ihm zu Beweiszwecken auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

