POL-PDKO: Zeugenaufruf Geisterfahrer Bundesstraße 50

Lahnstein (ots) - Am 23. Oktober 2023, gegen 23:00 Uhr wurde die Ampelanlage in der Brückenstraße in Lahnstein, Höhe Globus, mutwillig beschädigt. Einer oder mehrere unbekannte Täter durchtrennten Zuleitungen, entfernten einen Kabelstecker und warfen Teile der Leitungen in die Lahn. Durch die nun defekte Ampelanlage kam es zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen. Die Polizeiinspektion Lahnstein ermittelt daher wegen des gefährlichen Eingriffs in den ...

