Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht

Burgen (ots)

Am Morgen des 09.11. zwischen 07:49 und 07:56 Uhr parkte ein Pkw eines Pflegedienstes in der Ortschaft Burgen in der Frankenstraße gegenüber der Hausnummer 23. In diesem kurzen Zeitraum stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen die linke Seite des Skoda und beschädigte diese. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 EUR. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt, weshalb wegen des Verdachts auf Unfallflucht ermittelt wird. Die Polizei Brodenbach bittet um Hinweise unter 02605 98021510.

